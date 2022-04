Bilancia Smart: solo 10€ con Codice Sconto

Questa bilancia smart si controlla da iPhone e, con un codice sconto costa solo 10€ incluse spedizioni: a questo prezzo è da avere assolutamente.

Utile per mantenersi in salute o per ritrovare la forma fisica, una bilancia smart consente di registrare i valori di peso e massa corporea direttamente nell’app Salute di iPhone. E grazie ad un Codice Sconto, te la porti a casa con soli 10€ incluse spedizioni.

Acquista Bilancia Pesa Persona Sinocare a 10€ invece di 23,99

⚠️ Importante. Per poter ottenere lo sconto immediato di 13€ sul prezzi di listino, usa il codice sconto M25L6DTD al momento del checkout. ⚠️

Grazie ai suoi 4 sensori ad alta precisione, la bilancia Sinocare fornisce una misurazione accurata del peso, con un range da 0.1kg a 180kg e 3 unità di pesatura in st/lb/kg. È perfetta anche per misurare il peso dei bagagli prima di un viaggio.

⚖【 DOPPIA FUNZIONE】Professionale Bilancia piccolo campo misura, grande funzione, una bilancia e doppio scopo, è possibile pesare persone o cose, e si può finemente percepire qualsiasi cambiamento nel corpo per rendere la vostra pesatura più accurata.

⚖【FACILE LEGGERE IL DISPLAY】Digitale Bilancia Pesapersone pratico, super grande display digitale a LED, si sveglia con un semplice passo, letture chiare quando è acceso, e nessuna traccia come uno specchio quando è spento.

⚖【FUNZIONE MEMORIA OFFLINE】Sinocare bilancia ha 100 set di dati offline, il test può essere senza telefono cellulare, i dati saranno trasferiti automaticamente all’APP dopo la prossima sincronizzazione.

⚖【APPLICAZIONE FITNESS & BUONA QUALITÀ】 Scarica l’app gratuita da “Sinohealth”, la bilancia del grasso corporeo funziona con Bluetooth 4.2 con Bluetooth a basso consumo energetico, i dati possono essere condivisi con Google Fit, Fitbit etc.