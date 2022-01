Bilancia Smart Huawei Scale 3, segui il peso da iPhone a soli 23,99€

La Bilancia Smart Huawei Scale 3 permette di seguire l’andamento del peso, l’IMC, gli allenamenti e molto altro, direttamente da iPhone.

Scale 3 è la bilancia intelligente di Huawei in grado di aiutarti a conoscere te stesso e il tuo corpo, seguirti negli allenamenti, aiutarti a dimagrire grazie alle funzioni di calcolo dell’Indice di Massa Corporeo e darti una mano con la dieta. È una delle poche del mercato a integrare sia Wi-Fi che Bluetooth per aggiornare i dati dell’app Salute anche se non hai con te iPhone. E costa solo 23,99€, ancora per pochissimo tempo. È uno sconto del 40% esatto.

Acquista Bilancia Smart Huawei Scale 3 invece di 39,99€

Le feature di questa bilancia sono davvero notevoli:

Chip di pesatura con algoritmo di filtraggio per contrastare le interferenze e migliorare il rapporto. segnale/rumore (SNR); l’ADC a 24 bit consente di ottenere misurazioni di alta precisione.

Doppia connettività Wi-Fi e Bluetooth , con caricamento dei dati comodamente sul Cloud, anche senza iPhone.

Modalità Visitatore , se si pesa un ospite.

Design elegante con pannello in vetro lucido e intagli simili a giada.

Questa bilancia ha una media di recensioni molto elevata, di 4,7 su 5. Supporta un range di peso che va da 2,5 kg a 150 kg, con misurazione precisa del peso corporeo e della frequenza cardiaca per le persone di età compresa tra 18 anni e 65 anni. L’app Huawei Health supporta i sistemi Android 5.0 e versioni successive, e iOS 9.0 e versioni successive. I protocolli WiFi supportati sono 802.11 b/g/n.