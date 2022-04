Alternativa agli AirPods? Dai un’occhiata ai Beats Flex con chip Apple W1, perfettamente in sintonia con iPhone, iPad e Mac.

Gli auricolari wireless Beats Flex sono disponibili su Amazon ad un prezzo particolarmente vantaggioso, soprattutto se confrontato con quelli proposti da note catene di negozi di elettronica. Il minimo storico di 55,99 euro è disponibile solo per la colorazione Black (con particolari in rosso), arriviamo invece a 57,99 euro per quelli in Yellow.

Acquista Beats Flex (Black) a 55,99 euro

Acquista Beats Flex (Yellow) a 57,99 euro

Perché scegliere gli auricolari Beats Flex

Di vantaggioso non c’è solo il prezzo. I Beats Flex sono auricolari magnetici con funzione automatica Play/Pausa, garantiscono fino a 12 ore di ascolto e il massimo del comfort grazie al cavo Flex-Form e ai copriauricolari disponibili in quattro misure.

Il cuore pulsante è il chip Apple W1, che si traduce in una connettività impeccabile con i tuoi dispositivi Apple (ma gli auricolari sono compatibili anche con Android).

Ti segnalo inoltre:

Con la Condivisione audio puoi ascoltare contenuti contemporaneamente su un altro paio di cuffie o auricolari Beats4 o sugli AirPods

Bluetooth di Classe 1 per un raggio d’azione ancora più ampio e meno perdite di connessione

Controlli integrati per musica, chiamate e assistente vocale

Microfono integrato che riduce il rumore del vento, per una nitidezza ottimale della voce

Contenuto della confezione: Auricolari Beats Flex wireless, Cavo di ricarica da USB-C a USB-C, Copriauricolari in quattro misure, Guida rapida, Scheda di garanzia

