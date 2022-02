I nuovi auricolari firmati Beats sono disponibili a livello globale e sono già in offerta su Amazon a meno di 200 euro.

Il lancio globale degli auricolari Beats Fit Pro è arrivato e per l’occasione il brand dal 2014 nella scuderia Apple (operazione da 3,2 miliardi di dollari) ha realizzato un nuova campagna pubblicitaria. Intitolata “Move How You Want”, vede la partecipazione di Naomi Osaka, Kaia Gerber, Vince Staples e Quen Blackwell.

La campaign è composta da quattro brevi spot da 16 secondi l’uno. Al momento sul canale YouTube di Beats by Dre. sono disponibili i primi due con la star del tennis Naomi Osaka e con il rapper statunitense Vince Staples rispettivamente.

Tutte le clip sono state registrate a Los Angeles e terminano con lo slogan “Move how you want to”, un chiaro riferimento alle alette di sicurezza che offrono comfort e stabilità e che si adattano all’orecchio di chi sta utilizzando i nuovi auricolari wireless.

Perfette per ogni tipo di attività, parola di Chris Thorne, CMO di Beats:

I Beats Fit Pro sono stati progettati per gli appassionati di musica che cercano la migliore esperienza d’ascolto possibile. Per noi, ciò significa un suono di alto livello e una vestibilità più comoda e sicura, per poterli indossare per tutti il tempo necessario. Volevamo incentrare la nostra campagna pubblicitaria su un preciso messaggio, ovvero che tutti dovrebbero ascoltare la musica esattamente come vogliono. Per questo motivo abbiamo collaborato con personalità audaci che amano la musica tanto quanto noi.

Le Beats Fit Pro sono disponibili nelle colorazioni Nero, Bianco, Viola ametista e Grigio salvia. Il costo è di 229,95 euro, ma su Amazon è possibile oggi acquistare il modello in nero in offerta a 188,50.