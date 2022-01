Baseus Power Bank (20.000mAh) a 16€ con Codice Sconto

Il Power Bank Baseus da 20.000 mAh con PowerDelivery 3.0, ha un comodo display LED, 2 Ingressi e 3 Uscite. A un super prezzo.

Il Power Bank Baseus da 20.000 mAh garantisce un output da 20W. PowerDelivery 3.0 con Ricarica Rapida; include un comodo display LED, 2 Ingressi e 3 Uscite. È perfetto per iPhone, iPad, dispositivi Samsung, Huawei, Xiaomi e perfino per i portatili Apple come MacBook e MacBook Air. Normalmente costa 29,99€, ma se usate il codice sconto B2Z4W24Z al momento del check-out, lo pagate poco più di 16€

Acquista Il Power Bank Baseus da 20.000 mAh a 16,19€ incluse spedizioni Prime

Il Power Bank Baseus include una capacità elevata da 20.000mAh, pari a oltre 4 ricariche per iPhone 12 e iPhone XS, 3 ricariche per Samsung Galaxy S20 e oltre 2 complete per iPad mini 5.

Garantisce una compatibilità universale e un display LED intelligente. Dispone di 3 uscite + PD 20W per la ricarica rapida oltre a doppia uscita USB QC 4.0+ per caricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Con la ricarica rapida si può portare la batteria di un iPhone 12 dallo 0% al 50% in soli 30 minuti.

Infine, è protetto dal sistema MultiProtect contro sovraccarico, sovracorrente, cortocircuito, controllo della temperatura, e altro ancora.

Per approfittare dell’offerta (che durerà pochissime ore), metti il prodotto nel carrello come al solito, e fai clic su Procedi all’ordine. Seleziona un indirizzo per la consegna e infine, nella sezione “Buoni regalo, voucher e codici promozionali” fai clic su Inserisci un buono regalo, un voucher o un codice promozionale e infine inserisci il codice B2Z4W24Z quindi clicca “Inserisci.” Lo sconto sarà applicato immediatamente; procedi pure col completamento dell’ordine come al solito.

