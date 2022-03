Baseus Caricatore USB C 100W, Offerta Lampo a 38€

Baseus Caricatore USB C 100W è un potente alimentatore GaN con Cavo USB-C incluso. È in offerta lampo a 38€ invece di 45€.

Baseus Caricatore USB C 100W è un potente alimentatore GaN con Cavo USB-C incluso perfetto per MacBook Pro, MacBook Air, iPhone, Samsung, iPad e portatili. È in offerta lampo a 38€ invece di 45€.

Questo caricatore USB C è conforme allo standard Qualcomm Quick Charge 5 e supporta una potenza di 100W. Include inoltre il supporto a QC4.0+, PD3.0, PPS e tanti altri protocolli per caricare vari dispositivi. La porta da 100W Fast Charger eroga 100W di potenza, e può caricare completamente un MacBook Pro 13” pollici in sole 2 ore o un iPhone 11 al 50% in 30 minuti (iPhone 12 al 60% in 30 minuti).

Sicuro e affidabile, include il controllo intelligente della tensione di uscita. È uno dei pochi sul mercato a includere anche un cavo USB-C.

