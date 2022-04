Hai una PS5 a casa? Allora questa Charging Station per ricaricare due DualSense è l’accessorio che fa perte. Ovviamente, è in offerta.

Nonostante sia abbastanza introvabile, la PlayStation 5 è nella casa di molti gamer italiani. A tal proposito, un accessorio da tenere in seria considerazione è la charging station con USB-C per ricaricare due controller DualSense in contemporanea. E se è in offerta, è ancora meglio.

Puoi oggi acquistare la Charging Station per DualSense al prezzo scontato di 5,99. Il costo di listino è di 11,99 euro, ma grazie al codice DYG3XC48 puoi risparmiare 6 euro.

Acquista la Charging Station per 2 DualSense PS5 a 5,99 euro 11,99 euro

⚠️IMPORTANTE: devi inserire il codice DYG3XC48 nell’apposito box prima di concludere l’acquisto. Si tratta di un passaggio fondamentale, necessario per ottenere lo sconto di 6 euro. ⚠️

© Ozvavzk

Le dimensioni dell’accessorio sono ridotte, così puoi guadagnare un po’ di spazio sulla tua scrivania. Nella parte inferiore della Charging Station sono presenti due cuscinetti antiscivolo.

Puoi utilizzare questo accessorio anche con altri controller muniti di una porta USB-C (Google Stadia, Switch, Xbox Series X/S).

© Ozvavzk

© Ozvazvk