AVM FRITZ!Box 4060: Router Smart con Dect, Fax e WiFi 6 in super sconto

Per una connessione stabile e di qualità, il WiFi 6 è oramai imprescindibile. E FRITZ!Box 4060 con WiFi 6 è anche scontato.

Quando si parla di router, AVM è simbolo di prestazioni, stabilità e controllo. Imprescindibile per chi vuole sfruttare al massimo la propria connessione in Fibra (soprattutto FTTH), il FRITZ!Box 4060 include Dect, Fax, Smart Home e WiFi 6, e oggi è scontato del’8%, a 240€ invece di 256€ per la versione internazionale.

Recentemente lanciato, il FRITZ!Box 4060 è un router wireless tri-band con Wi-Fi 6 (wireless AX) 4×4, MIMO multiutente (MU-MIMO) e funzione Wi-Fi Mesh. Integra funzionalità NAS e fa perfino da hub multimediale della rete locale. È in effetti il top di gamma della serie ‘40’ e dispone per la prima volta di una stazione base DECT cui connettere fino a 6 telefoni cordless con DECT ULE; ciò significa che supporta funzioni di telefonia e Smart Home. Insomma è la soluzione perfetta per piccoli uffici, negozi ma anche per gli utenti più esigenti.

Il Wi-Fi 6 (Wi-Fi AX) è l’ultima revisione dello standard Wi-Fi, in grado di offrire velocità fino al 40% superiori rispetto ai protocolli precedenti; ma il router è ovviamente retrocompatibile anche con Wi-Fi 5 e 4. Queste le caratteristiche dichiarate:

Connessione a qualsiasi modem in fibra ottica, via cavo o DSL tramite porta WAN

Wi-Fi 6 fino a 6 Gbit/s (1.200 + 2.400 + 2.400 Mbit/s)

Connessione semplice e sicura di nuovi dispositivi wireless nella rete locale premendo un tasto (Connect)

Accesso Wi-Fi per ospiti pratico e sicuro senza accesso alla rete locale privata

Base DECT per 6 telefoni cordless (ad esempio tutti i modelli di FRITZ!Fon) e per prese commutabili

Interfaccia utente intuitiva per tutte le impostazioni in Italiano

Connessione WAN a 2,5 gigabit per connessione a modem DSL, via cavo o fibra ottica

“Per consentire l’accesso continuo a video, musica e foto nella rete locale, fino all’angolino più remoto di ogni stanza, il FRITZ!Box 4060 si affida alla rete Wi-Fi Mesh. I dispositivi FRITZ! distribuiti nella casa sono operativi in un’unica rete, si scambiano i dati tra loro e ottimizzano le prestazioni di tutti i dispositivi wireless.

Con la rete Mesh si può godere molto semplicemente della massima velocità nella navigazione, nella visualizzazione di video o nel gaming. Adesso, sono i programmi mozzafiato in HD e la tua musica favorita ad aspettare te, e non il contrario.”