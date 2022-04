Auricolari Wireless con FAST charge e AI: a cosi poco SPACCANO

Questi auricolari wireless fanno al caso tuo se ne stavi cercando un paio: firmati Anker sono pazzeschi e fenomenali.

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari wireless non estremamente costosi e da poter utilizzare comodamente quando ti alleni o in qualsiasi altra situazione, posso dirti che sei capitato nel posto giusto. In questo momento, infatti, sono in offerta su Amazon gli auricolari Wireless Anker Life P2i al prezzo speciale mai visto prima di soli 25,91 euro. Approfittane ora per ricevere questi auricolari in pochissimo tempo direttamente a casa tua.

Anker Life P2i: Auricolari wireless economiche ma di ottima qualità

Le cuffie wireless di Anker attualmente in super sconto su Amazon sono un prodotto che non puoi proprio lasciarti scappare. Queste ultime, infatti, offrono un livello di qualità che supera anche le controparti più costose.

Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.2 non dovrai preoccuparti minimamente della loro connettività. Le Anker Life P2i riescono infatti a stabilire una connessione stabile e senza alcun tipo d’interferenza con il tuo dispositivo, che sia esso uno Smartphone Android oppure iOS.

Utilizzandole ti accorgerai sin da subito della loro potenza. Queste ultime offrono infatti una doppia modalità EQ con la quale potrai scegliere se ascoltare dei bassi più potenti oppure ottenere un suono ben bilanciato con voci nitide e frequenze cristalline.

La ricarica, inoltre, avviene in pochissimo tempo grazie alla tecnologia fast charge. Con soli 10 minuti di ricarica potrai infatti ascoltare tutta la musica che vuoi per ben 1 ora continua mentre, con una ricarica completa della custodia, arriverai fino a ben 28 ore di autonomia.

Cosa aspetti? Approfitta subito dello sconto del 20% + 10% di coupon e acquista le tue nuove cuffie wireless Anker Life P2i su Amazon a soli 25,91 euro. Ordinale ora per riceverle in appena 24/48 ore direttamente a casa tua.