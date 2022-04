Grazie al Coupon si ottiene uno sconto che porta il prezzo finale di questi auricolari Bluetooth a 11,99 euro. E sono compatibili (anche) con iOS.

Non possiamo di certo paragonarle a prodotti di brand più rinomati come Apple, Bose o Sony, ma per chi non ha pretese e cerca cuffie wireless a buon prezzo non c’è molto da pensarci sopra. Spuntando il box del coupon ottieni infatti uno sconto di 7 euro che porta il prezzo finale di questi auricolari Bluetooth 5.2 a 11,99 euro. E ovviamente sono compatibili anche con iOS.

Acquista gli auricolari wireless di iTauyees a 11,99 euro 18,99 euro

⚠️Importante: per ottenere il massimo dello sconto è necessario spuntare la voce “Coupon”, solo in questo modo puoi ottenere lo sconto di 7 euro.⚠️

Gli auricolari Bluetooth sono dotati della più recente tecnologia Bluetooth 5.2, migliorando notevolmente la velocità di trasmissione e rendendo la connessione più veloce e stabile

Utilizzano altoparlanti professionali da 10 mm, che evitano distorsioni del suono e ritardi nei giochi o nell’ascolto della musica.

Abbinamento Bluetooth rapido.

Con il pulsante fisico puoi cambiare brano e rispondere/rifiutare le chiamate.

All’interno della custodia di ricarica c’è un piccolo display che ti informa della carica restante dei singoli auricolari.