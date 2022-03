Ottimo sconto sugli auricolari Anker con cancellazione attiva del rumor e compatibili (anche) con i device Apple.

Gli AirPods rappresentano la migliore soluzione per chi vuole ottenere il meglio da un ecosistema Apple, ma non bisogna mai dimenticare che ci sono anche alternative di qualità e ad un prezzo più accessibile. Oggi sono in offerta su Amazon gli auricolari Bluetooth di Anker con cancellazione attiva del rumore.

Grazie allo sconto odierno i Soundcore Life P3 passano da 79,99 euro a 59,99 euro. Un prezzo davvero ottimo per degli auricolari che hanno davvero tanto da offrire.

Acquista gli auricolari Bluetooth Anker Soundcore Life P3 a 59,99 euro 79,99 euro

Gli auricolari con cancellazione del rumore Life P3 sono dotati di driver da 11 mm e della tecnologia BassUp per alimentare un suono ricco con una fascia bassa potente.

Individua i rumori ambientali all’interno, all’esterno e mentre viaggi in treno, metropolitana o autobus per un’esperienza di ascolto senza distrazioni. Passa da una modalità all’altra a seconda del luogo in cui stai ascoltando tramite l’app Soundcore.

6 microfoni e un algoritmo di riduzione del rumore funzionano in tempo reale per captare la tua voce e cancellare i rumori di fondo per una chiarezza cristallina.

Puoi ricaricare la custodia di ricarica di Life P3 con un caricabatterie wireless.

Gli auricolari con cancellazione del rumore Life P3 offrono 7 ore di riproduzione con una singola ricarica e fino a 35 ore con la custodia di ricarica compatta.

Accedi all’app Soundcore e attivala tramite la funzione “Trova il mio auricolare”. L’auricolare smarrito emetterà un forte rumore per aiutarti a individuarlo.

L’app Soundcore ti consente di personalizzare qualsiasi cosa, dall’equalizzatore alla creazione del tuo rilassante paesaggio sonoro di rumore bianco. Inoltre, aggiorna il firmware e tante altre funzionalità.

