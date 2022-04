Aria di caldo e di acqua: metti al sicuro lo smartphone con 10€

Una cover per smartphone totalmente impermeabile che ti fa utilizzare il telefono sotto acqua e non solo.

Ti sto per consigliare un gioiellino vero e proprio: si tratta di una cover impermeabile e universale che in una mossa ti fa utilizzare lo smartphone praticamente in acqua. Non solo lo metti in sicurezza ma sblocchi finanche un utilizzo aggiuntivo che prima d’ora era solo fantasia.

Grazie alla doppia promozione su Amazon che te lo dico a fare, la paghi il minimo indispensabile: apri la pagina e spunta il coupon per averla ad appena 10€ con un click.

Le spedizioni non sono neanche un problema visto che sono gratuite e immediate in tutta Italia se hai Prime sul tuo account.

Smartphone al mare, in piscina e ovunque in totale sicurezza

Una cover impermeabile. Ebbene sì e non una di quelle che metti lo smartphone dentro e poi non puoi utilizzarla. Mai e poi mai te ne potrei suggerire una del genere. Questa qui è nettamente diversa perché non solo può ospitare dispositivi con display fino a 6,8 pollici, ma te li fa utilizzare senza il minimo risentimento.

Tu li infili dentro e con la tenuta stagna sono al sicuro, ma nel frattempo puoi navigare su applicazioni e così via senza paura. In modo particolare ti dirò: è stata testata fino a 30 metri di profondità ed è iper sicura!

Che altro dirti se non che è finanche una comodità aggiuntiva: con il laccetto ti agganci il telefono al collo e non rischi mai di perderlo. Praticamente un 3 in 1 se ci pensi bene.

Cosa aspetti allora? Attiva immediatamente il coupon e approfitta della doppia promozione su Amazon, ti porti a casa questa cover impermeabile per il tuo smartphone a soli 10€. Le spedizioni, come ti dicevo, non costano neanche un singolo centesimo in più e sono velocissime se sul tuo account hai un abbonamento Prime attivo.