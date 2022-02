Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular), 5 date da 104€/mese su Amazon

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) con cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte Regular in sconto a 519€.

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) con cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte Regular è scontato del 9% rispetto al prezzo di listino. Viene 519€ con disponibilità immediata, o a 5 rate da 104€/mese senza interessi, costi accessori o tempi d’attesa.

Acquista Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) a 5 date da 103,80€/mese su Amazon

Se hai Vodafone come gestore, con il modello GPS + Cellular di Apple Watch telefoni, mandi messaggi e trovi indicazioni stradali anche senza telefono. E poi puoi fare molto altro:

Ascolta musica, podcast e audiolibri in streaming ovunque sei, e il telefono lascialo a casa

Il display Retina always-on è quasi il 20% più ampio rispetto ai modelli Series 6: tutto è più semplice da vedere e da usare

Il cristallo anteriore più robusto che un Apple Watch abbia mai avuto, resistenza alla polvere di grado IP6X e design a prova di nuotate

Misura l’ossigeno nel sangue con un sensore e un’app all’avanguardia

Fai un ECG quando vuoi, dove vuoi

Notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare

Nuovi allenamenti Tai Chi e Pilates, e tantissimi altri fra cui Corsa, Yoga, Nuoto e Ballo

Con Apple Watch misuri ogni giorno quanto ti muovi e controlli i tuoi progressi nell’app Fitness su iPhone

L’opzione a rate a tasso zero di Amazon non è disponibile per tutti gli utenti e dipende strettamente dalle politica del colosso dell’e-commerce. Nel caso non fosse disponibile per il tuo account, prendi in considerazione l’ipotesi di stipulare una finanziaria Cofidis.

