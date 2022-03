Disponibilità immediata e sconto di 120 euro: è un’ottima occasione per acquistare Apple Watch Series 6 su Amazon.

Non sarà più nel listino Apple (per strategie commerciali comprensibili), ma è uno degli indossabili migliori in circolazione. Apple Watch Series 6 ha poco da invidiare al modello di settima generazione (l’ultimo arrivato sul mercato) e oggi – nella configurazione GPS e cassa da 40mm – è in super offerta su Amazon.

Lo sconto di 120 euro porta il prezzo finale da 439 euro a 319 euro. E puoi pagarlo anche a rate: sono 5 in totale, da 63,80 euro. Ah, è in disponibilità immediata e se lo acquisti oggi (23 marzo) lo riceverai già domani.

Acquista Apple Watch Series 6 GPS 40mm (Argento, cinturino Sport Bianco) a 319 euro 439 euro

Apple Watch Series 6, anche ECG

Con la configurazione GPS, puoi usare Apple Watch per rispondere a chiamate e messaggi direttamente dal tuo polso.

Misura l’ossigeno nel sangue con il nuovo sensore e l’apposita applicazione.

Controlla il ritmo cardiaco con l’app ECG.

Il display Retina always-on è 2,5 volte più luminoso alla luce del giorno, anche quando tieni abbassato il polso.

Il chip S6 è fino al 20% più veloce rispetto al chip dei modelli Series 5.

Monitora l’attività fisica, sblocca ricompense e sfida i tuoi amici.

Sincronizza musica, podcast e audiolibri.

