Apple Watch Series 6: Apple lancia il programma di riparazione gratuita

Apple ripara a costo zero il tuo Apple Watch Series 6. Ecco come sapere se rientri nel programma di riparazione gratuita.

Di tanto in tanto, Apple Watch Series 6 si blocca in modo irreversibile su uno schermo nero, e non c’è verso di riaccenderlo in alcun modo. Apple offre la riparazione gratuita per questo tipo di casistiche: ecco come sapere se rientri nell’iniziativa.

Alcuni Apple Watch della serie 6da 40mm , e solo quelli, esibiscono un particolare difetto. A un certo punto della loro vita, e senza apparente spiegazione, possono spegnersi del tutto e non riaccendersi più. La cosa capita coi dispositivi prodotti tra aprile 2021 e settembre 2021.

Se il tuo Apple Watch Series 6 mostra i sintomi di questo problema, puoi ottenere assistenza gratuita e la riparazione del tuo Apple Watch a costo zero. Basta seguire questi passaggi:

Apri questa pagina Web sul sito Apple Immetti il seriale del tuo Apple Watch per verificare che sia idoneo al programma

Identificare Numero di Serie di Apple Watch

Per scoprire qual è il numero di serie del tuo Apple Watch, puoi leggerlo direttamente sulla cassa dell’orologio. In alternativa, fai così:

Sul tuo Apple Watch, apri l’app Impostazioni. Tocca Generali → Info e scorri verso il basso. Cerca la voce numero di serie. Se non hai con te il tuo Apple Watch, puoi usare l’iPhone: Sull’iPhone, apri l’app Watch. Tocca il pannello Apple Watch, quindi tocca Generali → Info. Cerca la voce numero di serie.

Se il sistema restituisce esito positivo, gli Apple Store e i Centri Assistenza Autorizzati Apple ti forniranno assistenza gratuita. Il programma fornisce 2 anni di assistenza aggiuntiva rispetto ai 2 previsti per legge.