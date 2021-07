Apple Watch: Scaricare il quadrante Internazionale della bandiera preferita

Avete acquistato un cinturino Sport Loop per Tokyo 2020? Ecco come installare anche il quadrante Internazionale abbinato alla bandiera.

Se avete acquistato uno dei 22 cinturini in edizione speciale per Apple Watch dedicati alle Olimpiadi di Tokyo 2020, allora dovete per forza abbinare un quadrante con la bandiera coordinata. Ecco come scaricarli gratuitamente su Apple Watch ora.

22 cinturini Sport Loop in edizione limitata per altrettanti Paesi tra quelli che parteciperanno a Tokyo 2020: Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Francia, Germania, Giamaica, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Russia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia e, ovviamente, anche Italia.

Ogni cinturino richiama la bandiera del Paese a cui è dedicato, e come gli altri Sport Loop venduti da Apple, anche i cinturini della Collezione Internazionale per Tokyo 2020 sono realizzati in nylon intrecciato a doppio strato che garantisce il massimo comfort a contatto con la pelle e lascia evaporare il sudore; le strisce a strappo, invece, sono fissate saldamente sul cinturino per una maggiore robustezza.

I cinturini sono già disponibili per l’acquisto sull’Apple Store Online e nei negozi fisici, ma non su Amazon. Il prezzo è quello fissato da Apple: 49 euro per ciascuno, disponibile sia in versione per la cassa di Apple Watch da 40 mm sia in versione da 44 mm.

Scaricare i Quadranti Internazionali

Per scaricare i quadranti internazionali gratuiti su Apple Watch, è sufficiente seguire questi passaggi: