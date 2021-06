Apple Watch, la collezione internazionale di cinturini per Tokyo 2020

Apple lancia la Collezione Internazionale di cinturini per Apple Watch per le Olimpiadi di Tokyo 2020: 22 cinturini per altrettante nazioni.

I Giochi della XXXII Olimpiade stanno finalmente per iniziare, anche se in tanti stanno chiedendo un nuovo slittamento a causa della pandemia di COVID-19. Le autorità del Giappone, però, hanno deciso che Tokyo 2020 si svolgerà come da programma dal 23 luglio all’8 agosto 2021 e la promozione è ufficialmente partita su tutti i fronti possibili, anche in casa Apple con una collezione internazionale di cinturini per Apple Watch dedicati alle principali nazioni che si sfideranno a Tokyo nelle prossime settimane.

22 cinturini Sport Loop in edizione limitata per altrettanti Paesi tra quelli che parteciperanno a Tokyo 2020: Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Francia, Germania, Giamaica, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Russia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia e, ovviamente, anche Italia.

Ogni cinturino richiama la bandiera del Paese a cui è dedicato e il suo acquisto permette anche il download gratuito di un quadrante abbinato da attivare su Apple Watch. Come gli altri Sport Loop venduti da Apple, anche i cinturini della Collezione Internazionale per Tokyo 2020 sono realizzati in nylon intrecciato a doppio strato per garantire il massimo comfort a contatto con la pelle e lasciare evaporare il sudore. Le strisce a strappo, invece, sono fissate saldamente sul cinturino per una maggiore robustezza.

Tutti i cinturini in edizione limitata per Apple Watch sono già disponibili per l’acquisto sull’Apple Store Online e nei negozi fisici, mentre chi preferisce fare acquisti su Amazon deve attendere qualche giorno prima che siano messi in vendita anche lì. Il prezzo è quello fissato da Apple: 49 euro per ciascun cinturino, disponibile sia in versione per la cassa di Apple Watch da 40 mm sia in versione da 44 mm.

Il cinturino di Apple Watch dedicato all’Italia

I cinturini Sport Loop sono compatibili con tutti gli Apple Watch venduti da Apple, da Apple Watch Series 3 ad Apple Watch Series 6, passando per Apple Watch SE. Per Apple Watch Series 3 il cinturino da 40 mm è compatibile con la cassa da 38 mm, mentre quello da 44 mm con la cassa da 42 mm.