Le app di sistema di Apple Watch sono valide e sempre aggiornate ma su App Store ce ne sono almeno 8 meritevoli d’attenzione.

Apple Watch è un dispositivo incredibilmente versatile. È un perfetto assistente durante l’attività sportiva ma è anche un dispositivo che, grazie alle sue funzioni legate alla salute, ha evitato il peggio per molte persone segnalando anomalie altrimenti difficilmente riscontrabili.

In quanto indossabile smart, le sue funzionalità – legate o meno all’iPhone con cui è abbinato – sono davvero tante, ed è scontato sia così. Ma è possibile ottenere ancora di più.

Sulle applicazioni per Apple Watch che l’utente si ritrova al primo avvio c’è poco o nulla da dire. C’è la firma di Apple, sono perfettamente integrate in watchOS e vengono aggiornate costantemente.

Detto ciò, non bisogna dimenticare che anche per lo smartwatch è disponibile uno store di app, ricco e con proposte davvero interessanti. Ecco alcune.

Lifesum

Lifesum è un’applicazione che permette di monitorare alimenti, esercizi e calorie. Può inoltre essere utilizzata per memorizzare ricette salutari, da avere sempre a portata di mano.

Pillow

Pillow è un assistente intelligente per il sonno. L’app analizza in automatico i cicli di sonno (con analisi della frequenza cardiaca) tramite Apple Watch.

Just Press Record

Come suggerisce il nome, si tratta di un’applicazione per avviare una registrazione semplicemente premendo un pulsante. Su Apple Watch può registrare anche quando l’iPhone con cui è abbinato non è nelle sue vicinanze.

Pcalc

Una calcolatrice scientifica direttamente sul polso. È completa e non teme le dimensioni contenute del display dello smartwatch.

Things 3

Things 3 è un’app davvero popolare su iPhone (tra le prime 20 nella categoria Produttività). Gestire progetti e obiettivi quotidiani anche da Apple Watch non sarà più un problema.

Tiny Armies

Chi ha detto che su Apple Watch non si può giocare? Con Tiny Armies la conquista dei territori nemici passa anche… dal polso!

Citymapper

Muoversi in città con i mezzi pubblici è ancora più facile con Citymapper. L’app supporta anche la navigazione passo-dopo-passo in bici (anche a noleggio), a piedi e in monopattino.

ETA – Arrive on time

Concludiamo con ETA, una guida che offre all’utente informazioni come tempi di percorrenza e indicazioni stradali per la destinazione selezionata.