Apple TV, risolvere i problemi con Dolby Atmos

Alcuni utenti segnalano problemi col Dolby Atmos di Apple TV. Ecco tutto quel che sappiamo, e come risolvere l’impasse in attesa di un intervento ufficiale di Apple.

Quando cercando di ascoltare contenuti Dolby Atmos, alcuni utenti Apple lamentano diversi problemi. Un Thread sulle pagine di supporto del sito Apple, nato spontaneamente a settembre 2021, raccoglie tutte le testimonianze; non sono tantissime, ma neppure un numero trascurabile.

Raccoglie 25 pagine di disavventure, esperimenti e lagnanze con Apple TV 4K e impianti Dolby Atmos. In alcuni casi, l’audio sparisce all’improvviso e diventa muto; in altri, è fuori sync rispetto allo schermo. In altri ancora, va a scatti o si perde dei pezzi.

“Non sono sicuro se si tratti di un problema hardware o software” dice uno, cui càpita una volta ogni tanto ma non sempre. “Sono super preoccupato e ho paura di danneggiare uno dei tweeter.”

Cosa Sappiamo

In generale, lo strano fenomeno sembra verificarsi in un gran numero di configurazioni eterogenee, e su tutte le app di Apple TV; anche se Netflix sembra essere la più colpita.

Possibili Soluzioni

Alcuni utenti hanno scoperto che la modifica delle impostazioni audio risolve momentaneamente il problema. Per esempio, disabilitando e reimpostando Dolby Atmos, o disabilitandolo del tutto.

L’ultimo update, tvOS 15.4.1 rilasciato a aprile 2021, non sembra aver risolto il bug. L’unica dunque è attendere che Apple rilasci un nuovo update, si spera definitivamente risolutivo.