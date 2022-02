Altra stupenda prova di design per Apple: il 3 febbraio sono state spalancate le porte del negozio all’interno dello Yas Mall di Abu Dhabi.

Gli Apple Store non sono “semplici negozi” in cui recarsi per acquistare un dispositivo dell’azienda di Cupertino. Nella maggior parte dei casi, sono ambienti da ammirare e visitare, tanto all’esterno quanto all’interno. Luoghi in cui è possibile condividere con altri le proprie passioni (non in tempo di pandemia, ovviamente), oppure seguire lezioni sulle ultime novità che il mondo Apple ha da offrire (Today at Apple).

Pensate allo store sulla 5th Avenue di New York, che con il suo Cubo è ormai un’icona della Grande Mela.

Il nuovo Apple Store di Abu Dhabi

Per quelli sopra citati ed altri motivi, l’apertura di un nuovo Apple Store fa notizia. L’ultimo negozio ad aver spalancato le porte agli utenti è quello di Abu Dhabi, situato nel centro commerciale Yas Mall: è due volte più di grande di quello inaugurato nel 2015 e di cui ora prende il posto.

Con l’apertura del nuovo Apple Yas Mall, il nostro team è pronto ad accogliere ancora più membri della così incredibilmente diversificata e innovativa comunità di Abu Dhabi in questo stupendo nuovo spazio. Non vediamo l’ora di poter continuare a portare il meglio di Apple negli Emirati Arabi Uniti e di costruire la nostra storia in questa regione.

Uno store che riflette l’attenzione di Apple al design, con il suo pavimento in Bianco Cristallino (un marmo di origine orientale). L’esterno è in vetro curvo, il soffitto invece è in legno, così come i tavoli su cui sono esposti i prodotti dell’azienda, e ospita due lucernari che lasciano passare la luce naturale.