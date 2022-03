Apple ha rilasciato il nuovo aggiornamento del sistema operativo di Apple Watch: scopri le novità di watchOS 8.5.

In una giornata di aggiornamenti per l’ecosistema Apple non potevano mancare novità per Apple Watch. Oltre a iOS e iPadOS 15.4 è ora disponibile anche watchOS 8.5, da scaricare su Apple Watch Series 3 e modelli successivi.

Le novità di watchOS 8.5

Come ampiamente anticipato dalle beta rilasciate dall’azienda di Cupertino nelle ultime settimane, watchOS 8.5 non è un aggiornamento che spicca per nuove funzionalità. In ogni caso, l’installazione di un update – anche in ottica sicurezza – è sempre consigliato.

Di seguito il changelog completo:

È possibile autorizzare acquisti e abbonamento di Apple TV.

Le schede vaccini per il COVID-19 nell’app Wallet ora supportano il formato del certificato COVID digitale dell’UE.

Sono stati effettuati aggiornamento alle notifiche sul ritmo cardiaco irregolare al fine di migliorare il rilevamento della fibrillazione atriale.

I suggerimenti audio in Fitness+ offrono una descrizione dei movimenti visibili durante gli allenamenti.

Come scaricare l’aggiornamento

watchOS 8.5, al pari di altri aggiornamenti del sistema operativo di Apple Watch, può essere scaricato tramite l’app Watch per iPhone.

Apri l’app Watch sul tuo iPhone Tocca Generali Tocca Aggiornamento Software

Affinché l’aggiornamento vada a buon fine, Apple Watch deve essere posizionato sul suo caricabatterie e deve trovarsi nei paraggi dell’iPhone con cui è abbinato.