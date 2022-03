Apple Magic Keyboard per iPad Air 2022, su Amazon costa meno

Su Amazon è possibile acquistare Apple Magic Keyboard per iPad Air 2022 ad un prezzo scontato rispetto a quello ufficiale dell’Apple Store: anche a rate.

Su Amazon è possibile acquistare Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11″ e iPad Air 2022 ad un prezzo già scontato rispetto a quello ufficiale dell’Apple Store; perfino a rate da 64€ al mese per 5 mesi.

Acquista Magic Keyboard per iPad Air 2022 a 320€ invece di 339,00€

Tasti di dimensioni , e meccanismo a forbice ed escursione di 1 mm. La Apple Magic Keyboard è il complemento perfetto per iPad Pro 11″ e per il nuovo iPad Air di quinta generazione. Progettato per scrivere in modo preciso e silenzioso, include un trackpad per i gesti Multi-Touch, e ti permette di controllare il nuovo cursore in iPadOS.

Infine, usa la USB-C della Magic Keyboard per ricaricare l’iPad Pro, lasciando libera la porta sul dispositivo per collegare altri accessori. E quando la chiudi, diventa una custodia che protegge il tuo prezioso tablet.