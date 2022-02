Ormai da qualche anno bisogna acquistarlo separatamente, perché quindi non approfittare di uno sconto? Oggi l’alimentatore Apple è in offerta.

Per tutelare l’ambiente, Apple ha deciso alcuni anni fa di non includerlo nella confezione di vendita di iPhone. Stiamo parlando ovviamente dell’alimentatore, e più precisamente del modello con porta USB-C e in grado di “sprigionare” il potere della ricarica rapida a 20W.

Oggi l’alimentatore Apple USB-C da 20W è in offerta su Amazon. Lo sconto del 20% permette un risparmio di 5 euro, il prezzo finale diventa dunque di 20 euro.

Acquista l’alimentatore Apple USB-C da 20W a 20 euro 25 euro

La ricarica rapida a 20W è supportata da iPhone 8 e modelli successivi. Il cavo non è incluso. Vendita e spedizione sono ad opera di Amazon.

A casa, in ufficio o quando sei in giro, l’alimentatore USB‑C Apple da 20W ti permette di ricaricare in modo comodo e veloce. Pensato per funzionare al meglio con iPad Pro e iPad Air, è comunque compatibile con tutti i dispositivi USB‑C. Puoi anche usarlo con iPhone 8 o modelli successivi e sfruttare la loro funzione di ricarica veloce.