Nel futuro di Apple potrebbero esserci iPad e/o MacBook pieghevoli con display OLED realizzati da LG, è questa l’ultima indiscrezione.

Stando alle ultime notizie diffuse dalla redazione di The Elec, Apple avrebbe stretto una partnership con LG per lo sviluppo e la fornitura di display OLED pieghevoli da utilizzare su futuri modelli di iPad e MacBook.

Dal report si apprende che LG Display nel corso del 2022 realizzerà i pannelli OLED pieghevoli da 17 pollici e risoluzione 4K per HP e destinati ad un notebook foldable. La stessa azienda, come ricorderanno alcuni, ha messo la firma sui display da 13.3″ pieghevoli utilizzati da Lenovo per i suoi ThinkPad X1 Fold.

© Lenovo

In base a quanto suggerito da The Elec, Apple avrebbe chiesto ad LG Display di occuparsi anche dei “suoi” display OLED pieghevoli. Questi, almeno secondo i rumor, saranno caratterizzati da una copertura in vetro ultra-thin e dunque non utilizzeranno la poliimmide (materia plastica oggi ampiamente adoperata per i pannelli pieghevoli).

Ma nel futuro di Apple ci sono davvero (anche) dispositivi pieghevoli? Oggi a dominare questo mercato è Samsung, ma i rivali sembra stiano scaldando i motori. Secondo l’analista Ross Young, il colosso californiano opterà per un “notebook pieghevole”, ma dopo il report odierno non è da scartare l’ipotesi di un iPad con questa precisa caratteristica.

© Samsung

Dispositivi pieghevoli Apple? Ok, ma quando? Ancora secondo Young, bisognerà attendere almeno il 2025. Voi cosa ne pensate?