Apple, in arrivo un nuovo, misterioso “dispositivo di rete”

Apple ha appena registrato un nuovo misterioso prodotto: un “dispositivo di rete” e tutti si domandano cosa potrebbe essere.

Negli scorsi giorni, Apple ha inviato alla FCC (la Commissione federale per le tele-comunicazioni USA) gli incartamenti per registrare un nuovo, misterioso “dispositivo di rete.” E la domanda nasce spontanea: che si tratti di una nuova linea AirPort?

Ogni volta che una società USA deve mettere in commercio un dispositivo che utilizzi onde radio, come WiFi o Bluetooth, deve prima ottenere una specifica approvazione dalla FCC. Pertanto, a norma di legge, Apple ha dovuto tradire il lancio di questo prodotto, anticipandone alcune caratteristiche come il nome in codice A2657.

“A2657 è un adattatore di rete” si legge nella documentazione. “Integra una batteria, due porte Gigabit Ethernet, connettore USB-C e antenna. Il dispositivo supporta WiFi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth e NFC. L’adattatore include 32 GB di memoria e 1,5 GB di RAM. Il dispositivo va connesso ad un computer host e riceve corrente attraverso una porta USB-A durante il normale uso.”

Il gingillo in questione utilizza una versione firmware 19F47, il che lascia ritenere che faccia girare una qualche versione di iOS 15.5. E qui veniamo al dunque.

Cos’è?

A leggere distrattamente, verrebbe da sperare che si trattasse di una periferica AirPort, la compianta linea di router che Apple ha dismesso nel 2018. Ma l’assenza di supporto per il Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6 e del supporto alle bande 5GHz, lascia ritenere che sia qualcos’altro. Di sicuro non un prodotto un consumer. Per cui, chi ne ha bisogno dovrà rivolgersi ai prodotti di terze parti, come gli ottimi router Mesh eero.

Forse un accessorio ad uso interno, destinato agli Apple Store o qualcosa del genere. Il che spiegherebbe per quale motivo andrebbe “connesso ad un computer host”.