Apple, il 28 aprile i Risultati Fiscali Q2 2022

Apple ha annunciato che i prossimi risultati finanziari relativi al Q2 2022 (gennaio-marzo) saranno resi noti il 28 aprile.

Con un comunicato diramato in queste ore, Apple ha annunciato che i prossimi risultati finanziari relativi al secondo trimestre fiscale del 2022 (gennaio-marzo) saranno resi noti alla fine del mese prossimo. Appuntamento al 28 aprile.

La consueta conferenza sui risultati fiscali è una formalità richiesta per legge dalla SEC statunitense, e costituisce un atto di trasparenza nei confronti delle aziende quotate in borsa verso i loro investitori. L’evento, che avverrà completamente online in ossequio alla situazione pandemica attuale, farà luce sull’andamento delle vendite di Apple in un uno dei periodi storicamente meno profittevoli per Cupertino: quello tra fine dicembre e marzo, quindi dopo le festività natalizie.

A marzo, poi, sono arrivate tante altre novità come il nuovo iPhone SE col 5G, iPad Air, Mac Studio e Studio Display; tuttavia, per vedere gli effetti di questi prodotti sul fatturato bisognerà attendere il trimestre successivo, quindi quello che va da aprile a giugno e che verrà annunciato a ottobre.

Un anno fa, nello stesso periodo, Apple riportava ricavi pari a 89,6 miliardi di dollari, senza tuttavia fornire guidance sul trimestre per via delle grandi incertezze causate dalla crisi sanitaria globale e la scarsità di componenti elettronici.

La prossima conferenza Apple sui risultati fiscali si terrà dunque il 28 aprile, a l’1:30 p.m. Pacific/4:30 p.m. Eastern ovvero alle 22.30 qui in Italia.