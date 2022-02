La nuova accademia di Apple in Medio Oriente è per le donne che vogliono diventare esperte di coding e non solo.

Annunciata a luglio del 2021, la Apple Developer Academy di Riad ha finalmente spalancato le sue porte a tutte le future sviluppatrici che daranno il loro contributo al mondo delle applicazioni e non solo. Quella nella capitale dell’Arabia Saudita è la prima accademia dell’azienda di Cupertino dedicata unicamente alle donne.

Seguendo i corsi pressi la nuova accademia, le studentesse apprenderanno le basi non solo del coding (che resta l’argomento principale), ma anche del marketing, del project management e dell’imprenditoria.

Le parole di Susan Prescott, VP Apple della divisione Education and Enterprise Marketing:

In Apple ci impegniamo a garantire che tutti dispongano degli strumenti e delle risorse per crescere nel mercato delle applicazioni e per far parte di questo cambiamento. Con il potere della tecnologia e dell’innovazione, siamo orgogliosi di poter aiutare queste leader a prepararsi alle nuove opportunità di carriera e imprenditorialità.

Di seguito invece l’entusiasmo e la gioia di Lina Alismail, nuova studentessa della Developer Academy di Riad:

È un un onore e un piacere far parte della famiglia della Apple Developer Academy. Il nostro primo giorno all’accademia è stato come un sogno diventato realtà. Non vedo l’ora che arrivino i prossimi giorni e sono grata per tutto il tempo, gli esperti, le competenze, il supporto e le opportunità che l’accademia mi ha già offerto e mi offrirà in futuro.

L’accademia è stata lanciata in collaborazione con la Princess Nourah University e la Tuwaiq Academy. Inoltre, è in partnership con la Federazione Saudita per la sicurezza informatica, la programmazione e i droni.