Apple Car, trattative confermate con Hyundai e altri produttori

Giacomo Martiradonna,

La buona notizia è che Apple è in fase di trattative preliminari con diversi produttori automobilistici mondiali, e questo è stato confermato formalmente da uno di loro. La cattiva è che prima di vedere Apple Car su strada, passeranno almeno 5 anni.

Secondo le fonti del Korea Economic Daily, Apple è interessata alla collaborazione di Hyundai Motor Group per la messa a punto finale della propria auto a guida autonoma. L’idea è di lavorare gomito a gomito con un produttore storico per condividere gli “enormi costi” necessari per la tecnologia e gli impianti di produzione delle batterie e dei veicoli elettrici.

Contrariamente a quanto avviene di solito, l’indiscrezione è stata formalmente confermata da Hyundai stessa che, su a CNBC, ha dichiarato:

“Apprendiamo che Apple sia in discussione con una varietà di produttori automobilistici mondiali, incluso Hyundai Motor. Dato che la discussione è ancora ai suoi albori, niente è stato ancora deciso.”

Tempi Lunghi

La ricerca del partner commerciale sembrerebbe indicare che Apple Car sia ad uno stadio avanzato di sviluppo, e invece tutt’altro. Il progetto è ancora allo stato embrionale e ci vorranno anni prima che approdi a qualcosa di concreto, sempreché ciò accada.

La conferma giunge da Bloomberg, secondo cui per arrivare ad un veicolo elettrico vero e proprio ci vorrà “almeno mezza decade.”

Gli ambiziosi piani iniziali, infatti, sono stati cambiati più volte in corso d’opera. Da principio, Apple era intenzionata a sfornare un’auto a marchio proprio; poi, dopo una serie di problemi tecnici, il management ha deciso di concentrarsi su una tecnologia di guida autonoma da rivendere ai produttori. A mano a mano che lo sviluppo procedeva, però, deve essere accaduto qualcosa che ha fatto cambiare nuovamente idea a Cupertino (forse le batterie monocella?), tant’è che ora è ritornata l’idea del veicolo Apple. Il tira e molla però ha lasciato in eredità minuscoli team al lavoro sui sistemi di guida, sugli interni dei veicoli e sul design esterno. Risultato: l’auto è “lontanissima dallo stadio di produzione.”

Ecco dunque spiegato il pessimismo di Bloomberg, nonostante la mole delle assunzioni in campo automobilistico di questi ultimi mesi. Insomma, non ci fate la bocca, perché se ne riparla per le meno dopo il 2025-2027 anche secondo Ming-Chi Kuo.