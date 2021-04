Apple Car: se fosse un mouse, un iPhone o un iPod Classic?

Giacomo Martiradonna,

Sul fatto che a Cupertino lavorino ad un’auto elettrica smart non esistono dubbi, ma per vederla dal vivo ci vorranno ancora parecchi anni. Nel frattempo, facciamo assieme un inutile quando divertente volo pindarico: vi mostriamo che aspetto avrebbe Apple Car se fosse ispirata al Magic Mouse, ad iPhone 12 o ad un iPod Classic.

Leggi anche: Apple Car, 5 modi in cui potrebbe rivoluzionare il settore

Quelli di LeaseFetcher, una società britannica di auto in leasing, ha creato degli imperdibili e improbabili mashup, fondendo tra loro i design di vere auto elettriche con prodotti Apple; il risultato è la cosa più assurdamente nerd e deliziosa che vedrete oggi.

In cima al post trovate una Toyota Supra declinata in stile iPod Classic color “Turbulence Grey” con tanto di ruote ClickWheel come su iPod; e in luogo del paraurti, un gigantesco pannello curvo col logo della mela. Qui di seguito invece c’è una Hyundai Ioniq Electric x Apple Mouse ispirata alle curve sinuose del mouse di Cupertino; da notare il tettuccio panoramico sulla sommità del veicolo.

Dall’unione della stilosa Nissan GT-R con iPhone 12 Pro viene fuori invece una supercar di grossa cilindrata e dal design sfacciato. Le maniglie sono ispirate ai pulsanti dello smartphone di punta Apple, mentre i 3 fari LED ricordano il trittico di fotocamere sul retro; la griglia frontale, infine, riprende la porzione superiore e inferiore del telefono.

Qui di seguito invece potete ammirare uno stravagante mashup tra un’Honda E con il glorioso iMac G3. Il colore prescelto è lo storico verde acqua, quello che al tempo era chiamato “Bondi Blue”, con pannello frontale plasticoso e semitrasparente che permette di guardare l’interno dell’auto.

Infine, qui di seguito trovate la supercompatta Kia Soul EV unita con iMac Pro, un modello che è stato recentemente eliminato dal catalogo. Il colore prescelto è ovviamente il Grigio Siderale, ma quel che spicca è il parabrezza gigante che ricorda il grosso schermo dell’all-in-one di Cupertino (con tanto di “mento” sotto). E voi quale preferite tra tutte? Ditecelo nei commenti, su Twitter o sulla nostra pagina Facebook.

Leggi anche: