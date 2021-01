Apple brevetta il Case per iPhone che ricarica AirPods

Giacomo Martiradonna,

Apple sta ricercando un modo per rendere più integrati tra loro -anche a livello logistico- iPhone e AirPods. In una serie di nuovi brevetti, ad esempio, vengono illustrati un case per iPhone con ricarica-AirPods, e diversi altri accessori.

Si intitola “Cases and folios for carrying and charging accessories” (“custodie e astucci per portare e caricare accessori”), ed è stato recentemente approvato dallo US Patent and Trademark Office. Il documento descrive “custodie e cover che ricevono e stipano dispositivi elettronici portatili e accessori elettronici come gli auricolari, e che forniscono o facilitano la ricarica di tali accessori o dispositivi elettronici.”

Tradotto in soldoni, parliamo di una cover, dotata o meno di batteria aggiuntiva, in cui sono stati previsti degli intagli per conservare oggetti piccoli come AirPods.

In alcune versioni, la parte frontale contiene anche un piccolo display che mostra notifiche e altre informazioni utili, come ad esempio l’ora o le chiamate in arrivo, oppure lo stato della carica degli accessori stessi, e del telefono.

In un’altra versione, il case invece integra “due aperture, una ad ogni lato, per ricevere accessori” in cui si infilano gli AirPods; l’aggancio può avvenire per frizione, attraverso piccoli blocchi meccanici, o magneticamente. Il risultato è una sorta di iPhone con le corna.

Un design non proprio azzeccato, se dovessimo dire la nostra. A questo punto, meglio lo Smart Battery Case con supporto per AirPods che sfrutta l’orrida gobba della batteria per ricavare l’alloggiamento di ricarica degli auricolari. Almeno si fa di necessità virtù.

Chiaramente, si tratta di brevetti, e dunque non c’è nessuna assicurazione che possano diventare prodotti veri; ma è interessante guardare da vicino il processo creativo e di sviluppo che porta all’ampliamento del catalogo accessori di Cupertino. Qui di seguito, invece, offerte Amazon di accessori Apple reali che potete fare subito vostri.

