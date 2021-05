Apple Alimentatore MagSafe al minimo storico su Amazon

Giacomo Martiradonna,

L’alimentatore MagSafe di Apple a un prezzo mai visto. Ha raggiunto il minimo storico su Amazon, e ancora per poche ora si porta via con un supersconto del 13% sul prezzo di listino.

“MagSafe” per iPhone, spiega Apple, “migliora la ricarica wireless per un’esperienza più efficiente. Apre inoltre la strada a un ecosistema di accessori che si collegano facilmente […] e ne costituiscono un complemento perfetto. MagSafe è dotato di una serie di magneti disposti attorno alla bobina per la ricarica wireless, che garantiscono sempre un perfetto allineamento con iPhone e un’efficienza ottimale. ”

Avete presente quando mettete in carica sull’anonimo pad cinese il telefono e la mattina dopo è ancora scarico? Ciò dipende da un cattivo allineamento che con MagSafe non può verificarsi. Il vantaggio principale di questo sistema di alimentazione, infatti, consiste nel sistema di aggancio pressoché perfetto che garantisce una ricarica wireless fino a 15W, il doppio dei 7.5W dello standard Qi.

Per raggiungere l’output ottimale, tuttavia, è richiesto un particolare profilo di alimentazione che trovate nel caricatore Apple da 20W (venduto separatamente) e in tutti i moderni alimentatori.

Le caratteristiche di MagSafe sono:

Compatibile con iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

Ricarica wireless più veloce con allineamento magnetico

100% di terre rare riciclate nei magneti

FAQ:

Si può utilizzare con iPhone X?

Risposta: Sì, ma come un normale caricatore Qi. Niente aggancio magnetico sul retro, quindi. Anche la velocità di ricarica massima dunque è inferiore.

Si può utilizzare con iPhone 11?

Risposta: Sì, ma come per iPhone X, si perde l’aggancio magnetico sul retro, e la velocità di ricarica massima è inferiore.

Devo togliere la custodia ogni volta?

Non è necessario. MagSafe è compatibile con la maggior parte delle custodie in vendita.



