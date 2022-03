Antenna TV Interna con Amplificatore Segnale per DTV: solo 15,99€

Con l’antenna HDTV digitale da interno, non devi più pagare costose tariffe via cavo o satellitari sui canali TV. La nostra antenna TV può inserire tutti i tuoi notiziari locali, meteo, sitcom, bambini e programmi sportivi in modo assolutamente gratuito, inclusi ABC, CBS, NBC, PBS, FOX, Univision e altri canali.

Fino a 240 KM di portata: L’antenna digitale HDTV può raggiungere fino a 240 KM di portata a seconda dell’area e può essere posizionata quasi ovunque nella tua casa. L’antenna TV digitale HD cerca costantemente nuovi canali non appena vengono resi disponibili per la trasmissione. Prima dell’acquisto, verifica quali canali sono disponibili nella tua zona.

Installazione e utilizzo facile: L’antenna TV viene fornita con un manuale utente facile da seguire in modo da poter installare facilmente l’antenna TV. Posiziona l’antenna TV su una finestra o su una parete per ottenere i migliori risultati e cerca i canali nel menu del televisore. Prova diverse posizioni per trovare la migliore ricezione e ricorda di cercare i canali in ciascuna posizione.