Anker PowerBank MagSafe al minimo storico

Aggancia e ricarica: ricarica wireless semplice e conveniente. Basta attaccare magneticamente PowerCore al retro del telefono e osservare il flusso di carica.

Pensato per iPhone 12 e 13: funziona perfettamente con iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Ricarica tramite custodie magnetiche compatibili.

Sicurezza di livello superiore: il sistema di sicurezza MultiProtect completo di Anker include rilevamento di oggetti estranei, protezione da cortocircuiti, controllo della temperatura e altro ancora.

La confezione include il PowerCore Magnetic 5K, un cavo da USB-C a USB-C e garanzia di 18 mesi. La capacità della cella di 5.000 mAh fornisce 1,2 ricariche per iPhone 12 mini, 0,95 per iPhone 12, 0,97 per iPhone 12 Pro o 0,75 per iPhone 12 Pro Max.