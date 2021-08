Amazon Warehouse, extra sconto 30% a settembre

A settembre, Amazon sconta i suoi ricondizionati del 30% rispetto ai già eccellenti prezzi di listino. Ecco le migliori offerte.

Tra le offerte di Settembre Amazon ce ne sono alcune che vi permetteranno di risparmiare veramente tantissimo su dispositivi elettronici, gadget e accessori. Solo per un breve periodo, infatti, gli Amazon Warehouse godono di un extra sconto del 30%.

Cosa sono gli Amazon Warehouse?

Gli Amazon Warehouse sono prodotti con piccoli difetti o imballi ammaccati/aperti; spesso si tratta dei prodotti che i clienti rimandano indietro subito dopo l’apertura. I vantaggi, rispetti al nuovo, sono notevoli:

Risparmio immediato rispetto al prezzo di listino. Ampia scelta. Ogni oggetto viene testato rigorosamente, e le sue condizioni descritte meticolosamente per consentirti di scegliere con serenità. Protezione totale e garanzia Amazon come per qualunque altro prodotto spedito e venduto dal colosso dell’e-commerce, inclusa la restituzione a costo zero senza se e senza ma.



Sono disponibili prodotti per tutti i gusti e in ogni settore merceologico, inclusi Foto e Videcamere, audio e lettori di musica digitali, Telefonia Mobile ed Elettronica includendo ovviamente iPhone, iPad e Mac Intel e M1 dai prezzi particolarmente allettanti.

Le occasioni migliori si hanno coi prodotti indicati come “Usato – Come nuovo” (l’articolo è in perfette condizioni, ma l’imballaggio può riportare qualche danno. Il prodotto funziona perfettamente ed è completo di tutti gli accessori) e “Usato – Ottime condizioni” (l’articolo è in ottime condizioni, dovute a un utilizzo limitato, e tutte le funzionalità sono integre. Può riportare difetti estetici superficiali e l’imballaggio potrebbe risultare danneggiato o essere stato sostituito. Alcuni accessori non essenziali potrebbero mancare, ed eventuali elementi mancanti sono comunque elencati nella descrizione del prodotto).

Grazie alla promo di settembre, e solo per un periodo limitato, sugli Amazon Warehouse viene applicato a un ulteriore ribasso del 30%. Non occorre fare nulla di speciale: lo sconto viene calcolato automaticamente nel riepilogo dell’ordine durante il processo di acquisto. Ovviamente, vale solo per prodotto spediti e venduti da Amazon.

Tutte le Categorie

Fate clic qui per accedere alla sezione Amazon Warehouse Scontata -30%

Come detto, basta aggiungere i prodotti nel carrello e procedere con l’acquisto normalmente. Lo sconto verrà applicato automaticamente al momento del check-out. Considerate che si tratta di prodotti unici, il che significa che vanno e vengono continuamente: se trovate qualcosa che vi serve/piace, prendetela immediatamente perché non è detto che riuscirete a ritrovarla 5 minuti dopo.

Come Funziona il Reso?

Tutti gli acquisti effettuati tramite Amazon Warehouse sono coperti da garanzia legale per un anno e dalla solita Politica di reso Amazon; ciò implica che se non siete soddisfatti del prodotto per qualunque ragione, potete restituirlo. E se il prodotto si rivela difettoso dopo il periodo di reso, Amazon metterà a disposizione un servizio di riparazione. Qualora la riparazione non fosse possibile, sarà emesso un rimborso in accordo con le politiche di reso Amazon.

Fate clic qui per accedere a tutti i deal -30% Amazon Warehouse. Infine, per ricevere informazioni sugli sconti delle offerte di Settembre, fate clic qui.