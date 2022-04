Signore e signori ecco le date ufficiali del Prime Day 2022 di Amazon. Ecco quando inizia, quanto dura e quanto si risparmia.

Anche quest’anno torna il Prime Day 2022 di Amazon, l’evento di shopping online più famoso e amato dagli utenti. Ecco quando inizia, quanto dura e quanto si può risparmiare.

Quando sarà il Prime Day 2022?

Non conosciamo ancora la data precisa, ma durante la presentazione degli ultimi risultati fiscali, Amazon ha confermato che si terrà a luglio 2022. Se ti stai domandando ‘quando ci sono gli sconti su Amazon 2022’, ecco cosa rivela la nota ufficiale della società:

Quest’anno il Prime Day si terrà a luglio in oltre 20 Paesi. Durante l’annuale evento dedicato allo shopping gli utenti Prime potranno risparmiare su prodotti di marchi nazionali e piccole imprese di ogni categoria.

Nel 2021, il Prime Day 2021 si era tenuto il 21 e 22 giugno; le date ufficiali sono state confermate ufficialmente il 2 giugno 2021, attorno alle 07:00 del mattino.

Quali Saranno le Offerte al Prime Day?

Chiaramente, non possiamo ancora anticipare quali prodotti saranno scontati, ma dopo tanti anni che facciamo questo mestiere, qualcosa possiamo anticiparla. Per esempio, nelle scorse edizioni, gli sconti più interessanti riguardavano prodotti di elettronica e informatica, per la casa e la salute, per la cura del corpo e della persona ma anche vestiti, scarpe e prodotti sport e outdoor, e giocattoli.

Gli sconti arrivavano fino a oltre il 50% ma in qualche caso anche molto, molto di più.

E tra i più scontati c’erano loro, i prodotti a marchio Amazon come Echo Dot (4ª generazione) a soli 24,99€ (35 euro di sconto), Echo Dot (3ª generazione) a 19,99€ (anziché 49,99€), Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa di ultima generazione, a soli 32,99€, Blink Mini a soli 24,99€ e così via.

E sconti super c’erano pure sugli abbonamenti a Amazon Music, Audible, Kindle Unlimited, e perfino nelle palestre Virgin Active.