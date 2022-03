Il servizio di cloud gaming di Amazon esce dalla fase beta: Luna è disponibile anche su iPhone, iPad e Mac.

A differenza di quanto si possa pensare, “gaming” sui dispositivi Apple non fa rima unicamente con il servizio Apple Arcade. Certo, le restrizioni di App Store creano qualche problema, ma l’ostacolo può essere superato affidandosi ai browser web. L’ultima novità in fatto di videogiochi è Amazon Luna, servizio di cloud gaming che – nel mercato statunitense – è uscito ufficialmente dalla beta ed è disponibile su iPhone, iPad, Mac e altri dispositivi.

Dopo una fase di test durata circa un anno, Luna ha spalancato le sue porte a tutti gli utenti con sede negli Stati Uniti d’America. Per chi avesse poca familiarità con l’argomento, si tratta di un servizio che permette di giocare in streaming su più dispositivi, via cloud. Un po’ come Google Stadia, per intenderci. Un’ottima soluzione per chi non ha PC performanti o console.

La piattaforma di Amazon supporta diverse tipologie di device, come smart TV, notebook, desktop, tablet, Chromebook, smartphone e anche set-top box della serie Fire TV. Per gli utenti Mac, l’accesso a Luna può avvenire tramite app dedicata oppure via browser (come Chrome 83). Ci sono però dei requisiti minimi: il Mac/MacBook deve essere almeno del 2014 e deve eseguire macOS High Sierra 10.13 o versioni successive.

Per giocare su iPhone, invece, è necessario affidarsi a Safari. In futuro potrebbe arrivare su App Store un client per la gestione dei titoli e del proprio abbonamento, ma difficilmente consentirà anche di giocare.

L’accesso a Luna è “gratuito” per gli abbonati Prime, ma i giochi sono selezionati e con disponibilità limitata. Per sbloccare tutte le potenzialità del servizio di Amazon è necessaria la sottoscrizione di un abbonamento. L’opzione “Luna+”, ad esempio, ha un costo mensile di 5,99 dollari.

In vendita è anche il Luna Controller, disponibile al prezzo di 69,99 dollari (ma spesso è in offerta a 49,99 dollari).

Amazon Luna arriverà anche in Italia? Non sappiamo quali siano le intenzioni del gigante tech, ne sapremo di più – forse – nei prossimi mesi.