Amazon Gaming Week 2022: super sconti e premi per i gamer

Torna la Amazon Gaming Week 2022 con un vasto assortimento di giochi in offerta per PC e Console, accessori, notebook da gaming e molto altro.

La Amazon Gaming Week 2022 è ufficialmente iniziata e propone un vastissimo assortimento di giochi in offerta per pc e console, accessori, notebook da gaming e tutto quel che serve per il vostro intrattenimento ludico digitale. Dal 2 all’8 maggio, tantissimi sconti e un concorso che ti permette di vincere tantissimi premi.

Cos’è la Amazon Gaming Week?

È una settimana promozionale piena di sconti pensati per i gamer e gli appassionati di videogiochi su PC, Mac, Console e molto altro.

Quanto Dura?

Le promozioni dureranno per tutta la settimana, fino alla mezzanotte dell’8 maggio, ma gli sconti vengono aggiornati ogni giorno, spesso anche diverse volte al giorno. Quindi il consiglio è di controllare periodicamente questa pagina Web per rimanere aggiornati su tutte le migliori offerte.

Quali Sconti Propone?

Durante la Amazon Gaming Week 2022, troverete tantissimi giochi in offerta per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch, come ad esempio Dying Light 2: Stay Human, Cyberpunk 2077 e Alan Wake Remastered. Oltre a hardware, accessori e componenti delle migliori marche inclusi Intel, Logitech, JBL, Philips, Crucial, LG e molti altri.

Ecco qualcuna delle promo più interessanti disponibili al momento della stesura di questo post:

Come si Partecipa al Concorso?

Ti piacerebbe vincere un fantastico prodotto per il gaming su Amazon? Partecipare è semplicissimo: è sufficiente compilare il modulo della lotteria su questa pagina Web tra il 2 maggio 2022 e l’8 maggio 2022 per avere così la possibilità di vincere uno dei tanti premi in palio. Ogni partecipante può vincere solo un premio.

Questo è l’elenco dei premi disponbili:

1 unità Lexar Professional 1TB NM800 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD Interne

Lexar Schede UHS-I PLAY 256GB microSDXC

1 unità Lexar Schede UHS-I Lexar PLAY 128GB microSDXC

1 unità Lexar Hades Kit da 32GB (16GBx2) Illuminazione RGB DDR4 3600 MHz DRAM Memoria di Gioco Desktop

1 unità Lexar ARES RGB RAM DDR4 RAM 16GB Kit (8GB x 2) 4000 MHz, 5 unità Tenda AC19 DualBand Gigabit WLAN Router AC2100

1 unità Wacom Intuos Medium Tavoletta Grafica

1 unità Wacom Intuos Medium Tavoletta Grafica Bluetooth

3 unità Prime Gaming Swag Bag

Fai clic qui per scoprire tutte le promo della Amazon Gaming Week 2022