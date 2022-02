Il design di Amazfit GTS ricorda quello di Apple Watch, così come quello di alcuni quadranti: oggi lo smartwatch è in super offerta.

Nel mercato degli smartwatch Apple Watch è il dispositivo di riferimento. Lo scoglio da superare per chiunque voglia acquistarlo è – nella maggior parte dei casi – il prezzo. Alternative valide per fortuna non mancano, e sono decisamente più economiche.

Oggi su Amazon è disponibile Amazfit GTS ad un prezzo decisamente allettante. Grazie allo sconto del 54%, il modello con cinturino rosso è acquistabile al prezzo scontato di 59,90 euro.

Il design è chiaramente ispirato a quello di Apple Watch, così come quello di alcuni quadranti. Tante le possibilità di personalizzazione con l’aggiunta delle complicazioni e molteplici le funzioni legate all’attività sportiva e al monitoraggio della salute.

Cardiofrequenzimetro

Contatore di calorie

Contapassi

GPS

Peso: 260g

Amazfit GTS è impermeabile e soprattutto è compatibile con iOS 10 e versioni successive. Dunque, nonostante il sistema operativo non sia watchOS, può essere abbinato ad un iPhone.