Amazfit Band 5 Fitness Tracker a 23€

Ecco un’ottima alternativa a Apple Watch. Amazfit Band 5 con Alexa, resistente fino a5 ATM, con autonomia di 15 giorni costa 23€ invece di 44,99€.

Non serve Apple Watch per monitorare sonno, cuore e attività fisica; e soprattutto se non ti piace dover ricaricare ogni giorno lo smartwatch. Amazfit Band 5 è un Fitness Tracker con Alexa, resistente fino a5 ATM, con autonomia di 15 giorni su singola ricarica che include Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute. Oggi a 23€ invece di 44,99€.

Acquista Smartband Amazfit Band 5 a 23€ invece di 44,99€

Questo dispositivo include molte feature disponibili solo su smartwatch di fascia medio alta:

Amazon Alexa Built-in: Parla con Amazon Alexa tramite il tuo smartwatch Amazfit Band 5. Poni domande, ottieni traduzioni, imposta sveglie e timer, crea liste della spesa, controlla il meteo e molto altro ancora.

Saturazione Ossigeno: Il Fitness Tracker Band 5 ti consente di misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue e comprendere le tue condizioni fisiche con OxygenBeats.

Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Sonno e Attività 24/7: Con il preciso monitoraggio ottico della frequenza cardiaca dell’orologio, puoi monitorare con precisione i passi effettuati in tempo reale

Durata della Batteria: 15 giorni su singola ricarica.

Salute Donne: Con il sistema di monitoraggio delle mestruazioni femminili, Band 5 registra e predice il ciclo mestruale femminile e invia notifiche intelligenti.