Hai bisogno di nuovi altoparlanti per il tuo Mac o PC Windows? L’offerta odierna su quelli a marchio Amazon potrebbe fare al caso tuo.

Se hai bisogno di nuovi altoparlanti per il tuo Mac o PC Windows, allora quella di oggi potrebbe essere un’ottima offerta. Anche per il tuo portafogli. Gli altoparlanti Amazon Basics con alimentazione USB sono in sconto e passano da 16,99 euro a 12,77 euro.

Acquista gli altoparlanti Amazon Basics (Argento) a 12,77 euro 16,99 euro

Gli altoparlanti Amazon Basics sono alimentati tramite USB (5V) ed includono un radiatore inferiore per un nuovo elastico dei bassi. La configurazione molto semplice: si tratta di un semplice plug-and-play, senza la necessità di driver. Il volume si controlla direttamente dal cavo.

La finitura esterna è in metallo (argento) spazzolato, alla base (imbottita, per un posizionamento senza graffi) invece c’è una vivace luce blu che conferisce agli altoparlanti uno stile elegante e moderno.

Misure: 9,9 x 6,6 x 7,1 mm ciascuno). Peso: circa 0,63 kg.