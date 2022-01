Alimentatore MagSafe Apple in offerta: 39€ incluse spedizioni

17 Gennaio 2022

L’alimentatore MagSafe di Apple è ad un prezzo molto interessante. Te lo porti a casa per poco più di 39€, così puoi staccare e attaccare al volo il tuo iPhone dalla ricarica in un istante. Acquista Alimentatore MagSafe a 39€ incluse spedizioni Il cavo è una grande seccatura. E anche se è vero che con Lightning non si deve cercare il verso giusto, d’altro canto imbroccare la minuscola porta dell’iPhone talvolta richiede più di un tentativo. Con MagSafe, invece, è l’iPhone che cerca il punto giusto e lo aggancia grazie ai magneti integrati. “MagSafe” per iPhone, spiega Apple, “migliora la ricarica wireless per un’esperienza più efficiente. Apre inoltre la strada a un ecosistema di accessori che si collegano facilmente […] e ne costituiscono un complemento perfetto. MagSafe è dotato di una serie di magneti disposti attorno alla bobina per la ricarica wireless, che garantiscono sempre un perfetto allineamento con iPhone e un’efficienza ottimale. ” Ciò di fatto previene e risolve uno degli inconvenienti più comuni del pad tradizionali: e cioè, poggi il telefono sul tappetino di ricarica e il giorno dopo lo trovi completamente scarico perché non era allineato bene. Con MagSafe questo non può accadere. Il sistema di aggancio di questa tecnologia è pressoché perfetto e garantisce una ricarica wireless fino a 15W, cioè il doppio dei 7.5W dello standard Qi. Per raggiungere l’output ottimale, tuttavia, è richiesto un particolare profilo di alimentazione che trovi nel caricatore Apple da 20W (venduto separatamente) e in tutti i moderni alimentatori. Le caratteristiche di MagSafe sono: Compatibile con iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

Ricarica wireless più veloce con allineamento magnetico

100% di terre rare riciclate nei magneti FAQ: Si può utilizzare con iPhone X?

Risposta: Sì, ma come un normale caricatore Qi. Niente aggancio magnetico sul retro, quindi. Anche la velocità di ricarica massima dunque è inferiore. Si può utilizzare con iPhone 11?

Risposta: Sì, ma come per iPhone X, si perde l’aggancio magnetico sul retro, e la velocità di ricarica massima è inferiore. Devo togliere la custodia ogni volta?

Non è necessario. MagSafe è compatibile con la maggior parte delle custodie in vendita. Acquista Alimentatore MagSafe a 39€ incluse spedizioni

Acquista Caricatore iPhone, USB C 20W certificato Apple MFi a 17€ (con coupon 5%)