Alimentatore Duo MagSafe: super sconto 50€

L’alimentatore Duo MagSafe originale permette di ricaricare contemporaneamente iPhone e Apple Watch, o gli accessori, e costa 50€ in meno.

L’Alimentatore Duo MagSafe di Apple originale è super scontato su Amazon. Permette di ricaricare contemporaneamente iPhone e Apple Watch, la custodia di ricarica wireless per AirPods e altri dispositivi certificati Qi. E solo per poche ore costa ben 50€ in meno rispetto al prezzo di listino.

L’alimentatore duo MagSafe ricarica comodamente i modelli compatibili di iPhone e Apple Watch, la custodia di ricarica wireless per AirPods e altri dispositivi certificati Qi.

Ti basta appoggiarli sull’alimentatore.

E si ripiega comodamente, così puoi averlo sempre con te.

Compatibilità iPhone: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhon 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12, iPhone 12, iPhone 12, iPhone 11, iPhone 11, iPhone 11, iPhone SE (2nd generation), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus

Compatibilità Apple Watch: Series 7, Series 6, Series 5, Series 4, Series 3, Series 2, Series 1, prima generazione

Compatibilità AirPods: AirPods Pro, AirPods con custodia di ricarica wireless (seconda generazione), Custodia di ricarica wireless per AirPods