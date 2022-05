AirTag: l’ultimo aggiornamento firmware rende più facile localizzarlo

L’ultimo aggiornamento firmware per AirTag include una piccola novità che permette di evitare gli abusi e sapere se qualcuno vi stalkera.

Di solito Apple non specifica i cambiamenti apportati dal firmware di dispositivi come AirTags, ma stavolta l’ha fatto. In un documento di supporto, si scopre infatti che:

AirTag Firmware Update 1.0.301 Miglioramenti per l’avviso sonoro quando un AiTag ti segue a tua insaputa, così da ritrovarlo con maggiore facilità.

Quest’ultima è solo una delle tante migliorie apportate per ridurre gli abusi con AirTag, e impedire che gli utenti vengano seguiti. In pratica, quando AirTag scopre di seguire un utente che non è il proprietario, emette una sequenza di suoni molto più acuti e a maggior volume rispetto a prima. Ciò rende più facile accorgersi se qualcuno vi segue:

Miglioramento del suono di AirTag: Attualmente, gli utenti iOS che ricevono un avviso di AirTag indesiderato ora includono dei suoni che facilitano l’individuazione di un AirTag sconosciuto. Modificheremo la sequenza di suoni per emettere tonalità più elevate, così che sentire un AirTag sconosciuto risulti più facile.

Se l’update non si installa automaticamente, non preoccupatevi. Con AirTag, Apple adotta un ciclo di update diverso rispetto agli altri dispositivo: per ora, questo aggiornamento firmware è disponibile solo per l’1% degli utenti, poi dal 3 maggio sarà esteso al 10% dell’utenza, per poi passare al 25% il 9 maggio e a tutti gli altri dopo il 13 maggio. Dunque, pazienza.

