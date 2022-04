Ottimo sconto quello odierno sul bundle con 4 AirTag: lo sconto del 25% porta il prezzo finale a 89 euro (il prezzo di listino è 119 euro).

Apple ha annunciato una serie di importanti novità per rendere ancora più sicuro il suo piccolo tracker. E questo è solo uno dei tanti buoni motivi per acquistare AirTag, il localizzatore che sfrutta il network “Dov’è” per permetterti di ritrovare oggetti personali come chiavi e portafogli.

Oggi puoi acquistare su Amazon il pack con quattro AirTag al prezzo scontato di 89 euro. Il risparmio sul prezzo di listino (119 euro) è di 30 euro.

Tieni d’occhio e ritrova le tue cose nell’app Dov’è, la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari.

AirTag si configura in un attimo: un tap e si collega all’iPhone o all’iPad.

Per ritrovare un oggetto, puoi far suonare l’altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri.

Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag (solo con alcuni modelli di iPhone).

Localizza il tuo AirTag anche quando è molto lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è.

