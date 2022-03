Prezzo davvero interessante quello proposto oggi da Amazon sugli AirPods di seconda generazione: perché non approfittare dello sconto?

Non sono l’ultimo modello arrivato sul mercato, ma questo non ha alcun peso sulla qualità e sulle prestazioni degli AirPods di seconda generazione. Oggi gli auricolari wireless sono proposti in offerta a 109 euro, ovvero con uno sconto 40 euro sul prezzo di listino di 149 euro.

Con gli AirPods ascolti e conversi per ore, attivi Siri usando solo la voce e puoi scegliere la comodità della custodia di ricarica senza fili. Gli auricolari sono già pronti per tutti i tuoi dispositivi: li indossi e si collegano all’istante, avvolgendoti in un suono potente e cristallino.

Gli auricolari wireless di Apple sono davvero smart, capiscono infatti quando li indossi e si mettono in pausa quando li togli. La qualità dell’audio è sempre impeccabile, che tu stia usando un iPhone, un iPad, un Mac o una Apple TV non fa differenza.

Il chip Apple H1 è davvero un portento e rende eccezionali gli AirPods 2:

Grazie al chip Apple H1, gli AirPods si collegano ai dispositivi in meno tempo e in modo più stabile: sono fino al doppio più veloci quando passi da un device attivo a un altro, e la connessione audio per le telefonate è una volta e mezzo più rapida. Il chip H1 permette anche di attivare Siri con la voce e riduce fino al 30% la latenza nei videogame. Giochi, musica, podcast: suona tutto benissimo.