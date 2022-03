Echo Dot di 4ª gen: Altoparlante smart con Alexa a 34,99€

Echo Dot di ultima generazione è in super promo su Amazon. Costa solo 34,99€ invece di 49,99€, in tutte le colorazioni, e ha anche consegna immediata. Perfetto per portare la domotica a casa tua, l’intrattenimento e l’informazione con la semplicità di un comando vocale. Acquista Echo Dot (4ª generazione) – Ceruleo a 34,99€ invece di