Ancora in offerta gli AirPods Pro del 2021, con custodia di ricarica wireless: cancellazione attiva del rumore, audio spaziale e altro.

Sono ancora in sconto gli AirPods Pro con custodia di ricarica wireless (tecnologia MagSafe). Gli auricolari wireless di Apple in grado di restituire oggi la migliore esperienza d’uso e d’ascolto sono acquistabili ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

Lo sconto del 30% porta il costo finale degli AirPods Pro 2021 (la configurazione con la custodia MagSafe, appunto) a 194,99 euro. L’alternativa al pagamento in un’unica soluzione è quella a rate, in questo caso 5 da 39 euro.

Acquista gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) a 194,99 euro 279 euro

L’offerta qui segnalata sembra venga riproposta di tanto in tanto, ma il consiglio è di approfittarne subito. Non possiamo infatti dire con certezza se sarà nuovamente disponibile in futuro.

AirPods Pro, cancellazione attiva del rumore e non solo

Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale

EQ adattiva: calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio

Cuscinetti affusolati, realizzati in morbido silicone e disponibili in tre taglie per un comfort su misura

Sensore di pressione per controllare facilmente la musica, rispondere alle chiamate e riagganciare

Resistenza a sudore e acqua

Più di 24 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe

Attivazione rapida di Siri con il comando “Ehi Siri”

