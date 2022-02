AirPods Pro con custodia MagSafe, super sconto di 90€

Gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe sono super scontati del 32% su Amazon. Costano 189€ invece di 279€.

Gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe sono super scontati del 32% su Amazon. Oggi ti porti a casa gli auricolari più desiderati del momento a 189€ invece di 279€.

Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e immergerti completamente nella musica, Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te e Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per l’effetto del suono 3D. AirPods Pro è questo e molto altro:

EQ adattiva per calibrare la musica

Cuscinetti affusolati in silicone e disponibili in tre taglie

Sensore di pressione per controllare la musica con un tocco, rispondere alle chiamate e riagganciare

Resistenza a sudore, schizzi e acqua

Più di 24 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe

Configurazione “automagica” basta aprire la custodia e si collegano