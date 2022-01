In sconto gli AirPods 3, gli auricolari wireless di Apple resistenti all’acqua e al sudore e con sensori unici nel settore.

Tra i prodotti di punta del 2021 di Apple ci sono senza dubbio gli AirPods di terza generazione. Gli ultimi auricolari wireless dell’azienda di Cupertino rappresentano la soluzione perfetta in termini di rapporto qualità-prezzo per aggiungere un nuovo protagonista al tuo personale ecosistema Apple.

Su Amazon le puoi acquistare ora a 179,99 euro, con spedizione rapida e gratuita. Il prezzo è scontato rispetto al listino ed è una offerta da non lasciarsi sfuggire.

Gli AirPods di terza generazione si fanno notare per il design elegante e ricercato (preso in prestito dalla versione Pro), sia per quanto riguarda la custodia di ricarica che gli auricolari stessi.

L’elenco delle specifiche tecniche è molto ricco e comprende l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, l’equalizzazione adattiva e l’amplificatore custom ad alta gamma dinamica.

A queste sono poi da aggiungere i sensori, che hanno permesso agli AirPods 3 – nonostante siano passati pochi mesi dal lancio – di conquistare tantissimi utenti:

due microfoni beamforming

microfono rivolto verso l’interno

sensore di rilevamento della pelle

accelerometro per il rilevamento del movimento e vocale

sensore di pressione (per i quattro tipi di comandi supportati)

Resistenti al sudore e all’acqua, e dunque perfetti anche per le più impegnative sessioni d’allenamento, puoi acquistare ora gli AirPods 3 al prezzo scontato di 179,99 euro. Il suggerimento è di procedere all’acquisto quanto prima, poiché l’offerta potrebbe terminare a breve.