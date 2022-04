AirPods 3a generazione: super scontate a 171€

Gli AirPods di 3ª generazione ad un prezzo irrinunciabile. Con uno sconto del 14%, costano solo 171€, anche a rate da 34€ al mese. 🎧🤩

Gli AirPods di 3ª generazione sono ad un prezzo irrinunciabile con uno sconto del 14%, costano 171€, anche a rate da 34€ al mese.

Acquista AirPods di 3a Gen a 171 euro 199 euro

L’alternativa al pagamento in un’unica soluzione è quello delle comode rate mensili, da appena 34,40€ al mese per 5 mesi. Gli auricolari di Apple sono in disponibilità immediata, e sono spediti e venduti Amazon.

Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale

EQ adattiva: calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio

Nuovo design affusolato

Sensore di pressione per controllare facilmente la musica, rispondere alle chiamate e riagganciare

Resistenza a sudore e acqua

Fino a 6 ore di ascolto con una sola carica

Fino a 30 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe

Attivazione rapida di Siri con il comando “Ehi Siri”